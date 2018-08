Rychlost větru na pobřeží ostrova překračuje v nárazech 200 kilometrů za hodinu. Ostrov bičují proudy deště. Na Velkém ostrově napršelo třicet centimetrů. Ve vodě uvázlo několik aut. Dalším zabránily v cestě sesuvy půdy. Podél západního pobřeží Havaje se hladina moře zvýšila až o půldruhého metru.

Aerolinky United Airlines zrušily všem páteční lety ze druhého největšího ostrova Maui. Všechny přístavy jsou uzavřeny, i přístav Pearl Harbor vyklidila většina vojenských plavidel americké armády, protože hurikán má zasáhnout i ostrov Oahu. Prezident Donald Trump vyhlásil na Havajských ostrovech stav ohrožení, který místním záchranářům umožňuje žádat o federální pomoc.

HAWAII FLOODING:



Flash flooding has already been occurring in parts of Hawaii, especially the Big Island. Rainfall of 5-10” with isolated higher totals have already been observed. Much more rain on the way as #Hurricane #Lane edges closer to the islands. #HIwx pic.twitter.com/BnuA0nHZGi