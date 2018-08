Novinky

Nová epidemie eboly byla vyhlášena jen týden poté, co bylo oznámeno, že se předchozí epidemii, která si vyžádala 33 mrtvých, podařilo zvládnout a už žádné nebezpečí nehrozí.

Podle prohlášení konžského ministerstva byly případy s podezřením na ebolu odhaleny v provinciích Severní Kivu a Ituri.

Sanita Lékařů bez hranic v Beni v Severním Kivu v Kongu

FOTO: Reuters

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stojí u nové epidemie smrt 65leté ženy, která se léčila v nemocnici v obci Mangina. „Domníváme se, že z hlediska zacházení s případy eboly nebyla pohřbena bezpečně. Dalších sedm úmrtí bylo zaznamenáno mezi jejími nejbližšími příbuznými,” konstatovala WHO.

Není jasné, zda obě epidemie spolu nějak souvisejí, nové ohnisko se objevilo o 2500 kilometrů dále

Strach z šíření eboly za hranice



V Severním Kivu se už dvacet let bojuje. Do bojů je zapojeno sto různých vzbouřeneckých a kmenových milicí. Před násilím utekl z osmimiliónového Severního Kivu do sousedních zemí milión lidí. Skončili v Tanzanii, Ugandě a Burundi. Peter Salarna ze Světové zdravotnické organizace varoval, že mezi uprchlíky by se mohli objevit nakažení, protože lidé z oblasti, kterou označil za „válečnou zónu“ před boji stále utíkají.

Zdravotní středisko a porodnice v Mangině

FOTO: Reuters

WHO proto už spolupracuje s Ugandou a Rwandou, které se Severním Kivu sousedí. Do Ugandy letos uteklo 92 000 Konžanů. Denně jich přichází sto až dvě stě, řekl mluvčí vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Andrej Mahecic.

Ebola patří mezi krvácivé horečky. Poprvé byla zaznamenána na severu Konga v roce 1976. Virus způsobuje zvýšenou teplotu, zvracení, průjem a svalové bolesti, vnitřní a vnější krvácení a někdy i rozklad tkání. Úmrtnost se pohybuje podle kmene mezi 30 až 90 procenty. Lék na ebolu neexistuje, ale slibné jsou výsledky testů vakcíny.