I když thajští záchranáři věděli, že dvanáct hochů je v jeskyni, nedokázali se k nim dostat ani povolaní příslušníci speciálních sil Thajského královského námořnictva. Ti jsou sice dobří potápěči, ale potápějí se v moři, kde panují úplně jiné podmínky než ve stísněných prostorách jeskyně. V bahnité vodě se nedokázali dobře orientovat, a nakonec se museli vrátit zpět.

Chlapci měli štěstí, že poblíž jeskyně Tham Luang žije zkušený britský jeskyňář Vernon Unsworth. U jeskyně, kterou dobře zná, se objevil krátce po zmizení chlapců a napřed radil, kam rozmístit pytle s pískem, aby nestoupala voda v jeskyni.

Animace záchrany chlapců (video je bez zvuku)

Když neuspěli thajští potápěči, dokázal thajské záchranáře přesvědčit, aby povolali dva britské potápěče Ricka Stantona a Johna Volanthena, kteří mají zkušenosti s potápěním v jeskyních a v thajské jeskyni byli před pár týdny. Byli přesvědčeni, že se k chlapcům dostanou, protože Unsworth jim poskytl přesný popis jeskynního komplexu s osmi kilometry tunelů.

„Využil svých znalostí jeskyně k určení, kdy by skupina mohla nejspíš být. A měl pravdu,“ řekl jeho známý Čaijon Šrísamut.

BEZ KOMENTÁŘE: Zachránění thajští chlapci v nemocnici

Dvojice britských potápěčů se k chlapcům dokázala dostat a Vernona Thajci označili za kouzelníka, uvedl list The Daily Mail.

I na další záchraně se podíleli zahraniční experti, což je podle BBC pochopitelné. Potápění v jeskyních je velmi specifická disciplína, které se věnují lidé jen v pár zemích, a ještě méně je osob, které mohou působit jako záchranáři. Proto přijížděli experti z celého světa, zejména z Austrálie a Velké Británie.

Zachráněné chlapce odváží z místa sanitky i záchranářské helikoptéry

Thajci jim umožnili provést průzkum jeskyně a naplánovat celou operaci, kterou s jejich pomocí prováděli a které poskytly logistické zajištění. Opustili původní ideu, že chlapci, kteří deset dnů nejedli, musejí napřed zesílit a naučit se plavat. [celá zpráva]

Přistoupili i na argument australského lékaře a jeskynního potápěče Richarda Harrise, že se napřed zachrání ti v nejhorším zdravotním stavu. [celá zpráva] Harrise pozvali potápěči Stanton a Volanthen, kteří se jako první dostali k chlapcům a byli oceňování jako hrdinové.

John Volanthen, který se ve čtvrtek vrátil do vlasti, odvětil: „Nejsme hrdinové. To, co jsme udělali, bylo dobře promyšlené. Jsme velice šťastní, že jsou kluci venku a v bezpečí,“ řekl a zdůraznil, že klíčové bylo, že všichni táhli za jeden provaz.

Thajcům je podle něj nutno přičíst ke cti, že rozumné návrhy akceptovali a nechlubili se cizím peřím. Většinu nákladů uhradila thajská vláda. Thajské aerolinky Thai Airways a Bangkok Airways platily potápěčům letenky. Pomoc třiceti příslušníků amerického letectva platily Spojené státy. Na záchranu přispěli také mnozí thajští businessmani.

Právě kvůli specifickým podmínkám v jeskyni se dočkal výsměchu americký miliardář Elon Musk, který narychlo nechal sestavit speciální záchrannou miniponorku. Ta se ale v prostorách jeskyně, kde se místy nedalo plavat ani s láhvemi vzduchu na zádech, použít nedala. [celá zpráva]