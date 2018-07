Novinky

13:24 - Od jeskyně odjely tři sanitky s rozsvícenými majáky.

13:22 - Speciální jednotka thajského námořnictva oznámila, že všichni fotbalisté uvěznění v jeskyni budou dnes opět pohromadě, což znamená, že záchranná operace skončí v úterý.

12:30 – Zatím posledním zachráněným je podle thajské televize nejmenší chlapec, jemuž je 11 let.

UPDATE at 5:15pm: The 11th boy has reached the cave entrance. He’s the smallest and is in good health.



RT @SpringNews_TV: มีรายงานว่า หมูตัวที่ 11 ตัวเล็กที่สุดในทีม ยืนยันปลอดภัย เย้!! #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand #ThaiCaveRescue — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 10. července 2018

12:22 – Thajský premiér uvedl, že jeskyně bude lépe zabezpečena. Bude v ní instalováno lepší osvětlení, značky a vchod bude monitorován, aby se podobné případy, kdy tam někdo vejde v době monzunů, neopakovaly.

12:15 – Z thajské jeskyně byla zachráněna další osoba, uvedla agentura Reuters. V bezpečí už je tak 11 malých fotbalistů. Zbývá zachránit už jen dva lidi.

LATEST: Eleventh person seen carried out of Thai cave on stretcher: Reuters witness pic.twitter.com/rg7GTWvkfg — Reuters World (@ReutersWorld) 10. července 2018

11:33 – Podle agentury Reuters byl zachráněn desátý chlapec. Podle svědků ho do sanitky nesli na nosítkách.

UPDATE: Tenth person seen carried out of Thai cave on a stretcher - @Reuters witness pic.twitter.com/z945yRVmvY — Reuters Top News (@Reuters) 10. července 2018

11:31 – Zachráněný byl převezen do nemocnice, potvrdila agentura Reuters.

11:18 – Thajské námořnictvo ohlásilo záchranu dalšího chlapce uvězněného v jeskyni. Informovala o tom CNN. Na záchranu tak čekají ještě tři hoši a jejich trenér.

11:02 – Thajský premiér se setkal s příbuznými chlapců. Návštěvu jeskyně odložil, aby nenarušil záchranné práce.

10:56 – Na místo záchrany thajských chlapců už přijeli dva producenti americké společnosti Pure Flix. Natáčejí rozhovory pro případný film, uvedla AAP. Koproducent Adam Smith odmítl, že by to bylo necitlivé: „Přijedou další produkční společnosti, takže jsme museli jednat hodně rychle.”

10:50 – Zpravodaj agentury AP oznámil, že od jeskyně odjela sanitka. Zatím však není potvrzeno, že by byla zachráněna devátá osoba.

9:27 – V místě nadále hustě prší. Podle záchranářů to ale operaci neovlivní. V pondělí uváděli, že deště zatím podzemní vody nezvedly.

9:20 – Guardian rovněž představil plán, jak budou chlapci s trenérem vyproštěni. Bude použit stejný postup jako dosud. Každý dostane potápěčskou masku, vestu, boty a přílbu, ve které bude přívod vzduchu. Každého chlapce doprovodí dvojice vojenských potápěčů, přičemž jeden ponese kyslíkovou láhev. Chlapci budou připojeni k lanu.

9:15 – Britský Guardian s odkazem na thajské zdravotníky uvedl, že zbylé chlapce čeká po vyproštění z jeskyně pečlivé lékařské vyšetření. Dokud nebudou provedeny krevní testy, které vyloučí případnou infekci, „nebude žádné objímání ani doteky“ s rodinami. Rizikem je především histoplazmóza neboli jeskynní nemoc.

Záchranáři u jeskynního komplexu

FOTO: Sakchai Lalit, ČTK/AP

8:30 – V noci v oblasti silně pršelo, takže hrozí, že se v jeskynním komplexu znovu zvedne hladina vody.

7:59 – Podle šéfa záchranné operace Narongsaka Osatanakorna by záchrana měla trvat podobně jako pondělní devět hodin, možná méně: „První den jsme tam strávili 11 hodin, včera devět hodin. Doufáme, že to můžeme zvládnout rychleji nebo stejně rychle jako včera.”

Vozidla před vstupem do jeskynního komplexu na severu Thajska

FOTO: Sakchai Lalit, ČTK/AP

7:39 – Do operace vyrazilo prvních 19 potápěčů, kteří postupují zaplavenou částí komplexu. Během dne se k nim přidají další.

Elon Musk shares footage of rescuers wading through the flooded Thai cave where divers have begun their final push to save remaining boys and their soccer coach. https://t.co/sCUiepw1h2 pic.twitter.com/eGCwp6VSHM — ABC News (@ABC) 10. července 2018

7:30 – Podle agentur Reuters a AFP se u dvou zachráněných chlapců objevila plicní infekce, další čtveřice je podchlazená.

K jeskyním také přijel americký miliardář a vizionář Elon Musk, který na místě zanechal miniponorku vhodnou pro práci ve stísněných prostorách, podle jeho slov pro případné využití. [celá zpráva]

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9. července 2018

7:25 – O zahájení poslední fáze záchrany informoval šéf krizové skupiny Narongsak Osatanakorn. Ten doufá, že se jim podaří vyprostit zbývající osoby rychleji než ty předešlé. Operace začala krátce po 10:08 místního času (5:00 SELČ). V současnosti hrozí opět zvednutí hladiny vody.

Video

Jeskyni navštívil thajský premiér

Fotbalisté ve věku 11 až 16 let a jejich 25letý trenér uvázli v zaplaveném jeskynním komplexu Tcham Luang Nang Non 23. června. Celkem třináctičlenná skupina mladých sportovců před stoupající hladinou vody postupně ustoupila do vzdálenosti více než čtyři kilometry od ústí jeskyně.

První fáze záchrany byla zahájena v neděli a záchranářům se při ní podařilo vyprostit čtyři hochy. Další část záchrany pokračovala v pondělí, zachráněni byli další čtyři chlapci.