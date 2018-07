Novinky

„Kdyby s nimi nešel, co by se stalo mému dítěti?“ řekla matka Pornčaje Maluanga, který je zřejmě ještě stále uvězněn v podzemí. „Nikdy bych tě nevinila,“ vzkázala v televizi mladému trenérovi, který už rodičům poslal omluvný dopis. [celá zpráva]

Hlavní trenér Nopparat Kathawong mu svěřil kluky 23. června, protože na něj postupně přenášel větší zodpovědnost. Řekl mu, aby je odvedl na hřiště v horách Doi Nang Non u thajsko-barmských hranic. Kousek od hřiště je několik vodopádů a jeskynní systém Tham Luan. Nopparat mu řekl, aby starší kluky vzal na výlet a pořádně je hlídal: „Ujisti se, že jedeš na kole za nimi, abys na ně viděl.“

Mezinárodní záchranáři u vchodu do jeskyně

FOTO: Sakchai Lalit, ČTK/AP

Ek je zavedl do jeskyně. A tam se dopustil chyby. S kluky do ní vešel, byť je u vchodu do jeskyně varovná tabule upozorňující na nebezpečí návštěvy jeskyně v době monzunů od června do října.

Když se večer kluci nevrátili domů, rodiče volali Nopparatovi. Jeden třináctiletý kluk, který na výlet nešel, řekl, že trenér je vzal do jeskyně. Když tam Nopparat dorazil, našel kola a batohy kluků. V tu chvíli bylo jasné, kde jsou.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Thajci zachránili první čtyři chlapce ze zatopené jeskyně

Ek je v oblasti velmi oblíbený, protože pomohl vybudovat při škole v chudé horské oblasti, kde žijí většinou příslušníci menšin, fotbalový tým a zavedl jasná pravidla. Zavedl systém odměn, kdy mladí fotbalisté dostávali oděvy a boty, pokud byli ve škole úspěšní. Pokoušel se taky najít sponzory pro tým.

Ek strávil deset let v buddhistickém klášteře. Vstoupil do něj v deseti letech, když mu vesnici, kde žil, zasáhla epidemie, a zemřela mu matka, otec i bratr. Z kláštera odešel, aby se mohl starat o svou babičku a začal pomáhat mladým fotbalistům. Měl je radši než sebe,“ řekl kamarád Eka, který pracuje v místní v kavárně. Podle něj ho nikdo nemá vinit: „Znám ho, vím, že bude vinit sám sebe.“