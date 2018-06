Novinky

„Po představení mířily společně do misijní školy,“ popsal situaci před únosem žen BBC policejní úředník A. V. Homkar. „V tu chvíli dorazili do školy nějací ozbrojení lidé. Unesli pět dívek ze skupiny a vzali je do džungle, kde je znásilnili,“ popsal policista.

Dívky jsou nyní pod policejní ochranou a čekají na výsledky zdravotních testů.

Policie případ vyšetřuje. „Vyčlenili jsme tři lidi na výslechy několika osob,“ uvedl Homkar.

Úředníci jsou přesvědčeni, že za útokem stojí lidé podporující skupinu, která je nepřátelská vůči komukoli cizímu, kdo dorazí do oblasti Khunti, odkud bývají často odvlékány mladé ženy. Radikální skupina je v kmenové oblasti populární a varovala návštěvníky, aby se oblasti vyhnuli.

Džhárkhand se v roce 2000 oddělil od Biháru. Letos v květnu tam znásilnili a zapálili tři dívky. [celá zpráva]

V jednom případě to udělal člověk, jehož si dívka odmítla vzít za muže. [celá zpráva]