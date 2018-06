Novinky, ČTK

Zatím jsou potvrzeny tři oběti. Zachránit za špatného počasí, které v pondělí panovalo, se podařilo 18 lidí. Úřady postupně zvyšovaly bilanci nezvěstných, jak se dozvídaly, koho všeho příbuzní postrádají. Seznam cestujících ani nákladu nebyl sepsán. Mnohá těla mohou být v potopeném trupu lodi.

„Mnozí z přeživších řekli úřadům, že jen méně než polovina lidí skočila do vody předtím, než se loď potopila,“ uvedl šéf policie na Severní Sumatře Paulus Waterpau.

Indonéský voják ukazuje na seznamu, kdo katastrofu přežil.

FOTO: Reuters

Podle ředitele Národní pátrací a záchranné agentury Muhammada Syaugiho bylo na lodi 45 plovacích vest.

Pomalá záchranná operace



Příbuzní kritizují pomalý postup záchranných prací i to, jak je možné, že byla loď tak přeplněná. „Proč bylo umožněno, aby na loď pro 50 lidí bylo naloděno 200 osob a desítky motorek,“ uvedla žena, která pohřešuje svého 20letého syna a jeho přítelkyni.

„A co je to za vládu, že není schopna ochránit vlastní lid před nehodami, které nejsou nevyhnutelné, a není po nehodě schopna najít oběti?“ dodala žena, která se představila jen jedním jménem – Suwarniová.

Jedna z příbuzných pasažérů pláče.

FOTO: Beawiharta, Reuters

Přeživší Juwita Sumbayaková se bojí, že při nehodě přišla o manžela a děti, když mohutné vlny po asi 20 minutách plavby loď naklonily na pravou stranu a plavidlo začalo nabírat vodu. Panika mezi pasažéry, nárazy dalších vln a prázdného malého dřevěného člunu přispěly k tomu, že se loď potopila. Podle Sumbayakové se spousta lidí nestihla z lodi včas dostat. Mnozí z těch, co vyskočili, prohráli boj s rozbouřenými vodami jezera.

Žena dodala, že na stejné lodi cestovala přes jezero mnohokrát, v pondělí ale bylo plavidlo silně přetížené kvůli svátku Íd al-fitr, který muslimové slaví po skončení postního měsíce ramadánu. Rodiny se v tyto dny navštěvují a milióny lidí si při této příležitosti berou dovolenou.

Záchranná operace na jezeře Toba.

FOTO: Binsar Bakkara, ČTK/AP

Waterpau uvedl, že potápěči se ponořili do hloubky 24 metrů a že se použije podvodní dron, který se může ponořit až do hloubky 200 metrů. Aktuálně je do záchranné operace zapojeno 350 osob s šesti loďmi. Zatím se kromě tří těl podařilo najít jen oblečení, zavazadla a stopy oleje.

Jezero Toba se nachází v provincii Severní Sumatra zhruba 1200 kilometrů severozápadně od hlavního města Jakarty na místě bývalé velké sopky, je oblíbeným cílem výletníků. Má rozlohu 1145 kilometrů čtverečních a hluboké je až 400 metrů.