Novinky, ČTK

Podrobnosti o cestě čínská média neuvedla.

O tom, že Kim míří do Číny spekulovala v noci na úterý také japonská tisková agentura Kjódó. Ta tento závěr vyvodila z informace, že v Pekingu přistálo nákladní letadlo KLDR, které Pchjongjang před týdnem využil během historického setkání Kima a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapuru.

V březnu přijel Kim do Pekingu vlakem, byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci v roce 2011. Podruhé se vydal do Číny v květnu, kdy zvolil leteckou dopravu.

Podruhé navštívil Čínu krátce před jednáním s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nyní to udělal týden po průlomové schůzce v Singapuru, kde slíbil jaderné odzbrojení. [celá zpráva] Trump pak oznámil, že USA přestanou pořádat velké vojenské manévry s Jižní Koreou. [celá zpráva]

USA ruší manévry



Neuskuteční se už tradiční srpnové rozsáhlé manévry. Oznámila to v pondělí mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová s tím, že společné vojenské cvičení bude pozastaveno do té doby, dokud Severní Korea bude v dobré víře přistupovat k mezinárodním jednáním s cílem jaderného odzbrojení Korejského poloostrova.

Srpnového cvičení se v loňském roce zúčastnilo 17.500 amerických vojáků a přes 50 000 jihokorejských. Součástí manévrů byl nejen nácvik bojových operací, ale také počítačové válečné simulace. KLDR manévry kritizuje a považuje je za přípravu invaze.

Loni Čína přišla s plánem, že by KLDR pozastavila testy jaderných zbraní a nosičů právě výměnou za ukončení americko-jihokorejských cvičení. Tehdy to Spojené státy odmítly.

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v posledních letech se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a k čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.

Po summitu v Singapuru ale Čína vyzvala ke zmírnění sankcí, což naopak Trump odmítá. [celá zpráva].