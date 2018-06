Novinky, ČTK, DPA

Trump má sice narozeniny až ve čtvrtek, vzhledem k programu, který ho čeká, ale využil Long společného pondělního oběda. Pokud jde o datum narození severokorejského vůdce Kim Čong-unem, s nímž se Loong setkal už v neděli krátce po jeho přistání v Singapuru, uvádí se 8. leden 1984.

Trump se po jednání se singapurským premiérem nechal slyšet, že je před úterní schůzkou se severokorejským vůdcem optimistický. „Zítra máme mimořádně zajímavou schůzku a já si myslím, že dopadne velmi dobře,” prohlásil Trump.

Premiérovi také poděkoval za pohostinnost a profesionalitu, s jakou Singapur k summitu přistupuje.

Delegace se už „oťukaly”

Historická schůzka se má uskutečnit v úterý v 9:00 místního času (3:00 SEČ) v hotelu Capella na singapurském ostrově Sentosa. Předpokládá se, že Trump s Kimem spolu budou jednat dvě hodiny, a to pouze za přítomnosti tlumočníků. Až posléze by se k nim měli připojit další účastníci klíčového summitu.

Členové delegací USA a KLDR se už v pondělí sešli k dvouhodinovým rozhovorům. Neřešili logistické záležitosti, ale hovořili o konkrétních cílech, jichž by se měli Trump s Kimem snažit dosáhnout, napsala agentura AP s odkazem na zdroje blízké jednání.

Trumpa doprovází do Singapuru šéf americké diplomacie Mike Pompeo, bezpečnostní poradce John Bolton, personální šéf Bílého domu John Kelly a mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

S Kim Čong-unem dorazil severokorejský ministr zahraničí, obrany a jeho sestra.

Pauza na oběd



Úterní summit bude rozdělen na dvě části s přestávkou na oběd. Podobně byla rozvržena i dubnová vrcholná schůzka vůdců Severní a Jižní Koreje. Jednat se bude především o denuklearizaci Korejského poloostrova a trvalém mírovém mechanismu.

Trump se před odletem do Singapuru nechal slyšet, že se při jednání s Kimem bude řídit především instinktem a že hned během první minuty pozná, zda to Severokorejci myslí s denuklearizací vážně. Pokud se summit nebude vyvíjet dobře, je připraven odejít. V opačném případě chce pozvat Kima do Spojených států.