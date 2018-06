Novinky, ČTK, DPA

„To, že jsme byli vybráni, aby se schůzka konala zde - my jsme o to nežádali - vypovídá něco o vztazích Singapuru a zúčastněných zemí a o našem postavení ve světě,“ řekl Lee. Zdůraznil, že pro Singapur je důležité, aby summit skončil pozitivně a přispěl k regionální bezpečnosti.

„Když nás obě strany požádaly, abychom schůzku uspořádali, nemohli jsme říci ne. Jsme toho schopni, investovali jsme do toho a umíme odvést dobrou práci,“ pokračoval Lee. Potřebné výdaje považuje za „příspěvek Singapuru k mezinárodnímu úsilí, jež je v zájmu všech“.

Severokorejský vůdce po příletu do Singapuru

FOTO: Terence Tan//MCI, ČTK/AP

Ministr zahraničí Vivian Balakrishnan řekl, že obě strany jsou zatím s přípravami summitu spokojeny.

Kim Čong-un už dorazil do Singapuru a setkal se s Lee Hsienem Loongem.

Kim Čong-un se setkal se singapurským premiérem Lee Hsienem Loongem (vpravo).

FOTO: Edgar Su, Reuters

Trump je v Singapuru očekáván v neděli večer místního času (odpoledne SELČ) a s Leem se má sejít v pondělí.

Jednání Trump-Kim Čong-un má odstartovat v 9:00 v úterý ráno (3:00 SEČ). Předpokládá se, že hlavním tématem rozhovorů bude ukončení severokorejského jaderného programu. Oba vrcholní představitelé by mohli jednat také o podpisu mírové dohody, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-53.