Kim Čong-un odletěl z Pchjongjangu, míří na schůzku s Trumpem

Letoun severokorejského vůdce Kim Čong-una odstartoval z metropole KLDR Pchjongjangu a zamířil do Singapuru. Na cestě do dějiště plánovaného americko-severokorejské schůzky je už i prezident Spojených států Donald Trump. Oba by měli na místo dorazit během neděle.