ČTK

Podle serveru byl 43letý Čech zatčen ve společnosti dívek ve věku od 10 do 12 let, které údajně sexuálně zneužíval výměnou za finanční odměnu. Případ vyšel najevo poté, co si rodiče jedné z dívek stěžovali na policii.

Ukázalo se, že dívky pocházejí z chudých rodin a v době, kdy nemají školu, žebrají na ulici, napsal Journal Online. Český občan byl obviněn na základě zákonů o obchodování s lidmi a zneužívání mladistvých.

Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové byl muž zadržen na filipínském ostrově Cebu. Česká ambasáda je se zatčeným v kontaktu. „Poskytuje mu konzulární pomoc, která se týká zejména tlumočení, a doporučili jsme mu právního zástupce,” řekla Valentová.