Záběry ukazují, že byly zbořeny budovy u severního, západního a jižního vstupu, které sloužily k řízení činnosti v tunelech. Odstraněny byly také koleje pro důlní vozíky, které vedly z tunelů na haldy hlušiny Několik vozíků bylo převržených a zmizelo i několik budek a přístřešků.

Zatím ale nebyl uzavřen žádný ze vstupů do tunelu a nedotčeny také zůstávají obě hlavní budovy, tedy řídící středisko a hlavní administrativní budova.

Dismantling of North Korea nuclear site 'well under way', satellite images show https://t.co/PjT0eEYXgw

Likvidace budov u severního portálu

Důvodem může být to, že uzavření střelnice má být provedeno za účastni zahraničních novinářů a odborníků včetně amerických. Severokorejská státní tisková agentura KCNA uvedla 12. května, že ti uvidí zhroucení tunelů při explozích, zablokování jejich vstupů a odstranění všech pozorovacích a kontrolních stanovišť i budovy pro výzkum. K uzavření by mělo dojít mezi 23. a 25. květnem.

Stržena byla technická budova spolu s dvěma dalšími stavbami u severního portálu, kde KLDR provedla posledních pět jaderných testů. Odstraněna byla i část střechy z kompresorovny, odkud se vháněl do tunelu vzduch.

Satellite photos indicate North Korea has begun dismantling its nuclear test site ahead of a historic summit with UShttps://t.co/cwjDJpJGie pic.twitter.com/Y0PWgDPAz7