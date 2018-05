Australan daroval krev 60 let, pomohl zachránit asi 2,4 miliónu dětí

V Austrálii „odešel do důchodu” jednaosmdesátiletý muž, který po dobu 60 let téměř každý týden daroval krev. Podle webu deníku The Daily Telegraph Australan pomohl zachránit životy zhruba 2,4 miliónu dětí.