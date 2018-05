tcs, Novinky

Žena, kterou indická média jmenovala pouze jako Devandri, sbírala v úterý v lese dřevo na podpal, když ji kousl had do ruky. Okamžitě přiběhla domů, kde se jí její manžel Mukeš pokusil pomoci.

„Zkoušeli jsme nějaké léky, drcený prášek a ruku jí přiškrtit provazem,“ uvedl zdrcený muž. Na pomoc v tu chvíli přispěchal vesnický zaříkávač hadů Murarey. Ten Mukešovi prozradil, že zná léčbu, která by mohla pomoci.

Pětatřicetiletá Devandri na rodinné fotografii.

FOTO: Cover Asia Press, Profimedia.cz

Manžel poslechl jeho rady a společně zasypali Devandri kravským hnojem. Před zraky celé vesnice pak zaříkávač po pětasedmdesát minut předříkával mantry. Během toho se uštknutá žena udusila.

„Nikdy jsem si nepomyslel, že by mohla zemřít. Opravdu jsem věřil, že by to mohlo fungovat,“ uvedl po tragédii Mukeš, který nyní musí pět dětí vychovávat sám.

Zaříkávač hadů dokončuje zakrývání ženy kravskou mrvou.

FOTO: Cover Asia Press, Profimedia.cz

Místní policejní oddělení uvedlo, že o incidentu neví, protože nikdo nic nezákonného nenahlásil a nikdo si nestěžoval. Indická média podotýkají, že je až neuvěřitelné, jak pevně se pověrčivost v lidech drží i necelých 80 kilometrů od velkoměsta Nové Dillí.