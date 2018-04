Novinky, ČTK

Samotné jednání začalo v 10:15 a účastnili se ho i další vysocí představitelé, uvedl list Korea Times. Byli mezi nimi ředitel jihokorejské tajné služby Su Hun, sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong a vicepředseda Ústředního výboru severokorejské Strany korejské práce Kim Jong-čol.

Jednání probíhalo v Domě míru na jižní straně Demilitarizované zóny, Kim Čong-un se tak stal prvním severokorejským vůdcem, který od korejské války z počátku padesátých let vstoupil na jihokorejskou půdu.

„Nyní začínají nové dějiny. Věk míru od počátečního historického bodu," napsal Kim podle agentury AFP do zlaté pamětní knihy v Domě míru. Před jednáním řekl: „Přál bych si, abychom hovořili o tématech otevřena a přímo, aby byl výsledek dobrý, než abychom se s tématy vrátili na počátek a nedohodli se. Doufám, že se můžeme dívat kupředu, jít kupředu a splnit očekávání lidí.“

Kim Čong-il uvedl, že chce otevřít "novou kapitolu ve vztazích obou zemí". Mun Če-in doufá v uzavření "odvážné dohody", která lidu obou zemí přinese jako dárek mír. Podle agentury AP navrhl Mun konání dalších summitů a Kim vyjádřil ochotu navštívit jihokorejský prezidentský palác.

Kim a Mun nyní odděleně poobědvají. Kim odjel zpět do KLDR v černé limuzíně, kolem níž běželi jeho osobní strážci. Po obědě spolu oba vrcholní představitelé na hranici zasadí pamětní strom a rozhovory budou pokračovat. Na závěr setkání je naplánovaná společná večeře.

Překročení demarkační linie



Z Pchanmungaku, tedy severokorejské budovy, vyšel Kim v 9:27, přičemž šel mezi zasedacími budovami Vojenské komise pro příměří (MAC), kde byl natažen červený koberec. Doprovázela je garda v tradičních oděvech. Na demarkační linii si krátce potřásli rukama.. "Jsem nadšený, že se setkáváme na tomto historickém místě. Je dojemné, že jste došel až k demarkační linii, abyste mě osobně uvítal," řekl Kim Čong-un.

"Setkat se na tomto místě bylo vaším velkým rozhodnutím," odvětil Mun Če-in, oblečený v tmavém obleku doplněném světle modrou vázankou, než Kimovi pokynul, aby překročil hranici vyznačenou na chodníku.

Kim požádal Mun Če-ina, aby také nakrátko překročil demarkační čáru a vstoupil tak na půdu Severní Koreje.

Mun to okomentoval slovy: „Ve chvíli, kdy Kim překročil demarkační linii, se stal Pchanmundžom symbolem míru a přestal dál být symbolem rozdělení.“ Korejci a lidé celého světa mají vysoká očekávání a já dávám Kimovi najevo úctu za jeho rázné rozhodnutí, které umožnilo, aby tato situace nastala.

Jihokorejský prezident Mun Če-in doufá, že se během pátku podaří dojednat "odvážnou dohodu", uvedla agentura AFP.

Očekávalo se se, že hlavním tématem vrcholné schůzky bude denuklearizace Korejského poloostrova. Soul uvedl, že také plánuje zahájit rozhovory o podpisu mírové smlouvy, která by ukončila korejskou válku z let 1950-1953. Severní a Jižní Korea zůstávají technicky ve válečném stavu, protože vzájemný konflikt z 50. let byl ukončen pouze dohodou o příměří, nikoli řádnou mírovou smlouvou.

Schůzka má také připravit půdu pro velmi očekávaný summit KLDR-USA, plánovaný na přelom května a června

Bílý dům doufá, že dnešní summit nejvyšších představitelů obou Korejí přinese pokrok v jednání o míru na poloostrově.