Novinky, ČTK

Z jedoucího motocyklu Batše 21. dubna zabili dva muži, kteří jsou podle malajsijských úřadů stále v zemi. Batš, který žil v Malajsii několik let, měl o den později odjet do Istanbulu, kde se měl sejít s dalšími členy Hamásu. Podle izraelského tisku byl zapojen do pašování zbraní do Gazy a pomáhal Hamásu získat severokorejskou technologii používanou při výrobě řízených střel.

List poukázal na to, že Batš byl zabit na předměstí Kuala Lumpuru, kterému se přezdívá Malá Arábie kvůli množství Arabů, kteří tam bydlí. Mají tam údajně přebývat zástupci mnoha dalších radikálních skupin.

„Příznivé místo pro nebezpečné hráče”



Malajsie neudržuje s Izraelem diplomatické styky, její premiér Najib Razak na pozvání Hamásu navštívil v roce 2013 pásmo Gazy a Hamás podle rozvědek Malajsii začal považovat za ideální místo k naplnění svých zbrojních ambicí. „Je tam příznivé prostředí pro nebezpečné hráče, pokud nejsou zaměřeni proti Malajsii,” řekl washingtonský odborník na bezpečnostní otázky jihovýchodní Asie Zachary Abuza.

Operaci v Malajsii údajně nařídil ředitel Mossadu Josi Cohen. Izrael operace Mossadu tradičně nechává bez komentáře. Tentokrát ale ministr obrany Avigdor Lieberman prohlásil, že Batš mohl být obětí mocenského boje mezi Palestinci.

List The New York Times napsal, že Palestinec byl odborníkem na technologii bezpilotních letadel a synovec policejního velitele v Gaze. V Malajsii měl obstarat zbrojní systémy a drony pro Hamás.