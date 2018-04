Novinky, ČTK

Prezident Donald Trump severokorejský slib uvítal jako dobrou zprávu pro Severní Koreu a svět a velký pokrok, ale na Twitteru dodal: „Jsme ještě hodně daleko od řešení (otázky) Severní Koreje, možná všechno vyjde, možná ne - to ukáže až čas... Ale práce, kterou dělám nyní já, měla být vykonána už dávno!"

Za velký krok Kimovo prohlášení označil i jihokorejský prezident Mun Če-in. Slib uvítala podle Democrat Gazette i americká velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová. Uvedla, že jde o výsledek sankcí Rady bezpečnosti OSN, které umožnily izolovat KLDR, „dokud se nezačne chovat slušně, a nyní vidíme, že chtějí přijít k (jednacímu) stolu.“

napsal Trump, podle jehož předchozích vyjádření přiměl Pchjongjang k jednání až tvrdý postoj současné americké vlády. P

Experti Bílého domu ale upozornili, že slib severokorejského vůdce Kim Čong-una je zajímavý spíš tím, co neobsahuje - přímý závazek jaderného odzbrojení, napsal The Washington Post. Kim v projevu, ve kterém oznámil ukončení jaderných testů, protože už nejsou potřeba, a slíbil, že „nepředá dalším zemím jaderné zbraně ani jadernou technologii“, však současně pravil, že „nikdy nepoužije jaderné zbraně, pokud nebude čelit jaderné hrozbě“.

To ale jasně ukazuje, že neplánuje vzdát se stávajícího arzenálu, který se odhaduje na 20 až sto hlavic. KLDR dlouho tvrdila, že jen on je zárukou existence země.

„Ačkoli prohlášení Severu bylo docela dramatické, je přirozené, že svět je velmi citlivý na každé slovo pronesené Kimem. Severní Korea má dlouhou historii zvedání tématu jaderného odzbrojení a závazků zmrazit svůj jaderný vojenský program. Všichni si dobře pamatujeme, jak tyto sliby a závazky během dekád zapadly,“ řekl profesor Nam Song-wuk , který se věnuje Severní Koreji na Korejské univerzitě v Soulu.

Podle činitelů Bílého domu může jít o past. Slib, který může rychle padnout, má podle amerických poradců vyvolat dojem, že Kim se chová rozumně a usiluje o kompromis. Požadavky, které KLDR bude žádat výměnou, by pak bylo ze strany USA obtížné odmítnout.

Akceptovat severokorejský jaderný arzenál?



Někteří analytici doporučují, aby americká vláda vzala mlčky na vědomí, že Severní Korea po třiceti letech vývoje jaderné zbraně nepřijme okamžité kroky k tomu, aby zbrojní program zastavila. Jiným řešením by mohlo být zavedení limitů, které by Pchjongjangu umožnily zachovat si určitou jadernou moc a zároveň by omezily sílu náloží a počet nosičů.

Obě země by zároveň pracovaly na zvýšení vzájemné důvěry, což by mohlo vést k vážnějším rozhovorům o odzbrojení, píše The Washington Post.

Zmínka, že nyní KLDR zaměří úsilí na hospodářský růst, naznačuje, že cílem aktuálních aktivit Kim Čong-una je zmírnit hospodářské sankce.