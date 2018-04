Novinky

Podle Muna má severokorejský režim skutečný zájem o dohodu o jaderném odzbrojení a nepožaduje žádné nepřijatelné podmínky v podobě stažení amerických vojáků z Jižní Koreje, ale pouze jasné bezpečnostní garance pro svůj režim, napsal list Korea Times.

„Proto se nedomnívám, že by pro Soul, Pchjongjang a Washington bylo těžké se obecně shodnout na denuklearizaci severu, na nastolení míru, na normalizaci severokorejsko-amerických vztahů a získání mezinárodní podpory pro ekonomický rozvoj severu, pokud bude bezjaderný,“ řekl Mun v den, kdy má začít fungovat horká linka mezi Soulem a Pchjongjangem.

Nebude to snadné



Upozornil však, že bude obtížné toho dosáhnout, přičemž zdůraznil, že to nepůjde bez „velké představivosti a tvůrčích řešení“. „Nemůžeme opakovat minulost, musíme najít nové cesty a všichni zúčastnění s nimi musejí souhlasit. A nejde jen o to, na čem se dohodnou obě Koreje, ale bude to také vyžadovat dohodu mezi Severem a Spojenými státy,“ uvedl Mun.

Už ve středu kancelář jihokorejského prezidenta potvrdila, že obě Koreje a Spojené státy budou také jednat o podepsání mírové smlouvy, která by ukončila Korejskou válku. Podepsáno bylo v roce 1953 pouze příměří, které na jedné straně signovali americký generál velící vojskům OSN a na druhé severokorejský generál Nam Ir. Jižní Korea smlouvu o příměří nepodepsala. Obě Koreje proto de iure zůstávají ve válečném stavu.

Jihokorejský prezident ve čtvrtek také nastínil, co by mělo ze všech dohod s KLDR vzejít a co by to vyžadovalo: „Konečným cílem denuklearizace a mírové smlouvy je společná prosperita obou Korejí. To vyžaduje rozvíjení vztahů Pchjongjangu s Washingtonem a Tokiem i podporu Číny. Jen mezikorejská spolupráce nemůže pomoci hospodářskému rozvoji Severní Koreje, musí se na tom podílet mezinárodní společenství.

EU rozšířila sankční seznam



Evropská unie mezitím o čtyři jména rozšířila seznam osob, na které platí sankce, které zavedla kvůli severokorejským programům jaderných zbraní, balistických raket a zbraní hromadného ničení. Celkem tak má nyní cesty do EU zakázané a majetek v Evropě zmrazený 59 osob.

Kromě toho EU v rámci vlastního režimu sankcí zmrazila majetek devíti subjektů.