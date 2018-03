V roce 2016 upoutala na internetu pozornost videonahrávka, na níž bývalá realitní makléřka Vicki Mombergová častuje rasistickými nadávkami černošského policistu, který se jí snažil pomoci poté, co se jí v nákupním středisku vloupali do vozu.

Mombergová na ní mimo jiné říká, že chce jednat s bílým policistou nebo etnickým Indem a že černoši jsou "jednodušší a zkrátka k ničemu", nemají podle ní "o ničem ani páru". Několikrát dokonce policistu označila výrazem "kaffir", slangovým označením pro černocha z dob apartheidu, a tedy jednou z nejhorších jihoafrických nenávistných nadávek.

Právní zástupce Mombergovou hájil tím, že v té době nebyla v normálním stavu, protože se krátce předtím stala obětí loupeže.

Vicky momberg, real-estate agent, was sentenced for 2 years in prison for racist slur. But if black racists rape, kill, mutilate, torture farmers, they get.... Maybe,... Maybe,... If they get caught... Naah. Wrong color. pic.twitter.com/5YTW2UV7fU