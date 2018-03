Novinky

Na videích, která natočili svědci, je vidět, jak někteří lyžaři před dojezdem do stanice raději seskakovali dolů. Jedna skupinka nestihla včas opustit sedačku před změnou směru, což pro ni mělo velmi nepříjemné následky.

Ministr zdravotnictví David Sergejenko pro agenturu Interfax uvedl, že celkem bylo zraněno osm lidí, z toho dva vážně. Turista z Ukrajiny utrpěl otevřenou zlomeninu ruky a těhotná žena ze Švédska si stěžovala na bolesti zad.

Zranění byli převezeni do místní nemocnice. Pokud by to situace vyžadovala, budou převezeni do Tbilisi. Veškeré náklady na péči a převoz hradí ministerstvo obchodu.

Příčina nehody zatím není známa. Ministerstvo už podle webu agenda.ge kontaktovalo rakouského výrobce lanovky, aby na místo vyslal své techniky.