Schůzka se uskuteční v prezidentském paláci v Soulu, takzvaném Modrém domě. Bude to vůbec poprvé, co některý člen severokorejské vládnoucí dynastie Kimů do Modrého domu zavítá, napsala agentura Reuters. Kim Jo-čong přiletí do Jižní Koreje soukromým letadlem v pátek ve 13:30 místního času (5:30 SEČ).

Do Jižní Koreje ve čtvrtek přicestoval také americký viceprezident Mike Pence, podle něhož chce Severní Korea olympiádu zneužít pro svou propagandistickou kampaň. I on se zúčastní pátečního olympijského zahajovacího ceremoniálu, hlavním cílem jeho cesty je ale „upozorňovat na porušování lidských práv ze strany KLDR a na severokorejské jaderné ambice”, uvedly zdroje z Bílého domu.

Také Pence má na programu jednání s jihokorejským prezidentem Munem. Podle agentury AP se ho bude snažit přesvědčit, aby zaujal tvrdší postoj vůči KLDR, která se navzdory sbližování s Jižní Koreou v posledních týdnech nadále odmítá vzdát se svých raketových a jaderných zbrojních programů.