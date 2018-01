Poplašnou zprávu o severokorejské balistické střele rozeslala stanice NHK v úterý okolo 19. hodiny místního času. Použila k tomu i aplikace pro mobilní telefony a webové stránky. Poplach byl odvolán po několika minutách.

Falešný poplach v sobotu vyděsil také obyvatele Havajských ostrovů. "Havaj ohrožuje letící balistická raketa. Vyhledejte okamžitě úkryt. Nejde o cvičení," stálo podle agentury AP v textové zprávě. Zpráva na ostrovech vyvolala paniku a pozdvižení na sociálních sítích.

False "Ballistic Missile" Alerts - 1st @Hawaii_EMA now this morning Japan National Broadcaster @nhk reported by @CNN pic.twitter.com/5AFwiYFBAz