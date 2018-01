Zainab zmizela minulý čtvrtek. V té době byla u tety ve městě Kasuru v provincii Pandžáb, protože její rodiče odletěli do Saúdské Arábie vykonat malou pouť. Odešla z domu na čtení koránu. Z něj se však už nevrátila. V úterý 9. ledna policie našla její tělo odhozené do odpadu ve vzdálenosti dva kilometry od tetina domu.

Ohledání potvrdilo, že byla o čtyři nebo pět dnů dříve několikrát znásilněna a uškrcena.

Záběry z kamerového systému ukázaly, že odešla s neznámým mužem. Policie oznámila, že vraždu vyšetřuje a brzo bude někdo obviněn. Z těla dívky získala vzorky DNA a ty odebrala i devadesáti možným podezřelým.

Kvůli smrti své dcery se rodiče vrátili ve středu ze Saúdské Arábie, ale modliteb za zavražděnou se už nestihli zúčastnit. Odmítají ji pohřbít: „Nepohřbíme ji, dokud se nedočkáme spravedlnosti,” řekl její otec. „Nyní se bojíme nechat děti jít z domu ven. Jak mohou být naše děti uneseny na rušném tržišti?“

Stěžoval si, že policisté vždycky jen přišli k příbuzným, najedli se, ale nic nepodnikli, zatímco rodinní příslušníci se pokoušeli po zmizelé pátrat. I zmíněné kamerové záznamy získala sama rodina.

Ve městě propukly masové protesty, protože šlo už o dvanáctý podobný případ za dva roky. Ve městě byla také odhalena skupina pedofilů napojená na místní prominentní rodinu. V prosinci zmizela v centru devítiletá dívka, když se vracela z nákupu domu. Té se ale podařilo únosci utéci.

Protestující si stěžovali ne nekompetentnost a pomalý postup policie. Mluvčí provincie Pandžáb, kde město leží, ale uvedl, že demonstrace byla násilná, i když to její účastníci popírali. „Začali házet kameny na stanici a někteří demonstranti stříleli na policii. Aby je zastavila, nařídila policie střelbu do vzduchu,“ řekl Málik Muhhamad Ahmad Chán agentuře Reuters.

