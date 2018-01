Až dosud se předpokládalo, že je spojování dravých ptáků s šířením lesních požárů mýtem a vědci mu nevěnovali přílišnou pozornost. Nynější studie však naznačuje, že se jedná o po celé generace předávanou zkušenost původních Australanů.

Dravci byli opakovaně spatřeni, jak přenášejí v zobácích nebo drápech doutnající či hořící stébla a pavučiny do míst, kde by se mohla schovávat kořist. Ornitologové vypozorovali, že si pyromanské návyky v severní Austrálii osvojili luňáci hnědí, luňáci hvízdaví a rarozi proměnliví.

Dravci se lovení během častých požárů přizpůsobili skvěle. „Luňáci do oblastí požárů přilétají, protože je to doslova lovecké šílenství, obžerství. Hořící porost opouštějí drobní ptáci, ještěrky, prostě všechno, co prchá před ohněm,“ potvrdil stanici ABC australský ornitolog.

Vědci však současně upozorňují, že vlastně „žádný objev neučinili”. „Většina dat, s nimiž jsme pracovali, je v souladu s tím, co Aboridžinci (původní obyvatelé Austrálie, pozn. red.) vědí přibližně 40 tisíc let nebo ještě déle,“ řekl spoluautor studie Mark Bonta magazínu National Geographic.