„Krátce poté, co letadlo odstartovalo, se oba piloti střetli. Druhý pilot dal facku kapitánce, a ta opustila kokpit v slzách. Stála v kuchyňce a vzlykala. Stevardky se ji snažily uklidnit a poslat ji zpátky do kokpitu, ale marně. Druhý pilot vnitřním rozhlasem žádal posádku, aby ji přivedla zpět,“ řekl listu The Times of India nejmenovaný zdroj.

Nakonec za ní vyběhl i druhý pilot, aby ji přemluvil k návratu, takže v pilotní kabině nezůstal nikdo, což představuje hrubé porušení bezpečnostních předpisů, kvůli kterému je letecká společnost Jet Airways vyšetřována, uvedl podle serveru Business Today indický ministr pro civilní letectví Ašok Gádžapati Rádžu.

Hádka přitom pokračovala a kapitánka opět opustila pilotní kabinu. „To se už posádka docela bála. Žádala kapitánku, aby se vrátila do kokpitu a dovedla letadlo bezpečně do cíle,“ řekl zdroj indického listu. Nakonec se vrátila. Letadlo přistálo bezpečně.

O hádce v pilotní kabině informovaly indické Generální ředitelství civilní letecké dopravy samy aerolinky s tím, že se hádku podařilo rychle vyřešit. Jet Airways dodaly, že bezpečnost cestujících i posádky je na prvním místě a že nebudou tolerovat jakékoli porušení bezpečnostních předpisů.