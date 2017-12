"Můžete vidět celé rodiny klokanů, kteří jsou mrtví," řekl listu The Australian veterinář Greg Curran, jenž vede výzkum zdraví klokanů a tomuto oboru se věnuje 30 let. "Je to choroba, nikoli genetický problém. Nedokázali jsme najít žádnou bakterii ani virus," dodal Curran.

Odborníci potvrdili, že počty klokanů v Novém Jižním Walesu prudce klesají. Loni bylo v tomto státě napočítáno rekordních 17,4 miliónu klokanů, což byl více než dvojnásobek v porovnání s rokem 2010. Při letošním posledním sčítání bylo v Novém Jižním Walesu napočítáno 3,9 miliónu klokanů obrovských, zatímco před rokem jich tu žilo 6,3 miliónu kusů. Počet klokanů rudých klesl o 1,2 milionu kusů.

Choroba hubí i tasmánské čerty



"Tento pokles je příliš vysoký, aby bylo možné ho přičíst odstřelu klokanů," řekl Curran. "Počet zvířat, která byla ulovena na maso, je nízký. A nemůže jít ani o vyhladovění či podvýživu," dodal.

Klokani nejsou jedinými původními australskými zvířaty, které hubí smrtelná choroba. Ďábly medvědovité, kteří jsou také známí jako tasmánští čerti, od konce 90. let 20. století sužuje rakovina tváře. Koaly decimují pohlavně přenosné chlamydie a vombaty smrtící druh svrabu.