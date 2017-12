Žáka lehce zranily kamínky vymrštěné po pádu okna o velikosti metru čtverečního. Na hřiště dopadlo v 10:15 tamního času v době, kdy tam bylo asi 50 žáků vzdálených jen pět metrů.

„To by se nemělo stávat, vyvolalo to obavy mezi představiteli školy i lidmi v prefektuře,“ řekl podle listu The Japan Times šéf japonského kabinetu Jošihide Suga na tiskové konferenci v Tokiu.

Okinawský guvernér Takeši Onaga se snímkem odpadlého okna vrtulníku ležícího na školním dvoře

FOTO: Kazuki Sawada, ČTK/AP

Americké ozbrojené síly přiznaly, že šlo o část vrtulníku CH-53E USMC: „Bereme tuto informaci velmi vážně a vyšetřujeme příčinu této nehody v těsné spolupráci s místními úřady. Je to politováníhodný incident a my se omlouváme za obavy, které vyvolal.“

K pádu okna došlo jen týden poté, co byl na střeše mateřské školy v Ginowanu nalezen válcovitý objekt. I v tomto případě šlo o součást vrtulníku CH-53, americké ozbrojené síly ale popřely, že by se uvolnil za letu a spadl na školku.

Japonsko tlačí na přemístění základny do méně hustě obývané oblasti Henoko na Okinawě a Spojené státy s tím souhlasí. I když k dohodě došlo v roce 2010, zatím se ale přesun nerealizoval. [celá zpráva]

Guvernér Okinawy Takeši Onaga a mnozí její obyvatelé požadují, aby se základna uzavřela nebo přesunula pryč z ostrova, kde je více amerických základen.

Obyvatelům Okinawy vadí hluk, nehody i zločinnost spojovaná s americkými základnami. V říjnu havarovala na severu Okinawy americká helikoptéra a začala hořet.

V listopadu americký voják způsobil smrtelnou nehodu. Protože řídil opilý, zakázalo velení všem vojákům na základně pít. [celá zpráva]

V roce 2016 znásilnil a zavraždil dvacetiletou Japonku bývalý příslušník námořní pěchoty. V prosinci byl odsouzen na doživotí. [celá zpráva]