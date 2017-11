Vietnamec psal o ekologické katastrofě na internetu, poslali ho na sedm let do vězení

Trest sedmi let vězení uložil za zavřenými dveřmi v pondělí soud ve Vietnamu 22letému blogerovi, který loni na sociální síti informoval o úniku kyanidu a dalších jedů z ocelárny ve střední části země. V Číně zase poslal soud na pět let do vězení tchajwanského aktivistu, který se na internetových fórech vyslovoval pro demokratickou soutěž politických stran.