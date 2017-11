Atentátník se odpálil v mešitě během ranních modliteb.

„Když přišli lidé na ranní modlitbu, neznámý muž pronikl do mešity a odpálil nálož,“ citoval nigerijský deník Premium Times jednoho z obyvatel města Mubi.

Police in Nigeria say at least 50 people have died after a suicide bombing at a mosque in Adamawa