„Každý říkal, že je to nemožné, ale operace byla úspěšná. První transplantace lidské hlavy byla úspěšná. Všechno to změní, změní vás to na všech úrovních. Dokumentace bude zveřejněna během několika dní,“ slíbil Canavero na páteční tiskové konferenci.

Už v květnu letošního roku se lékařskému týmu podařilo transplantovat hlavu krysy. K operaci použili celkem tři hlodavce. Krevní oběh jedné z krys byl během operace použit k zásobování oddělené hlavy před tím, než byla přišita k druhému tělu. Jak má operace probíhat u lidí, není jasné. Canavero by to ale měl ale podle britského listu brzy objasnit.

Rus má smůlu



S fantasticky znějícím plánem transplantace hlavy přišel italský lékař už v roce 2015 a zdá se, že to myslí vážně. Tvrdí navíc, že už je připraven. „Příroda nám příliš dlouho diktovala svá pravidla. Narodíme se, stárneme a umíráme. Lidé se vyvíjeli milióny let a sto miliard jich zemřelo. To je masová genocida. Nastal čas, abychom vzali náš osud zpět do svých rukou,“ prohlašuje Sergio Canavero.

Pro první operaci už měl i dobrovolníka. Přihlásil se mu jedenatřicetiletý těžce postižený počítačový expert z Ruska Valerij Spiridonov. Jeho naděje, že by podstoupil operaci jako první, jsou ale mizivé. Podle Daily Mailu nejspíš Canavero první operaci provede na pacientovi v Číně.