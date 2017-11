„Nejhorší zločin, jaký mu nikdy nemůže být odpuštěn - že se odvážil zlovolně poškodit důstojnost nejvyššího vůdce,” napsal list v úvodníku a dodal, „měl by vědět, že je odporným kriminálníkem odsouzeným Korejci na smrt.“

Vůdcové v KLDR mají skoro božské postavení, i když to sami popírají. Trump v neděli v tweetu napsal: „Proč by mě měl Kim Čong-un urážet jako starého, když já bych ho nikdy nenazval malým a tlustým?” Chtěl tím dát najevo, že dělal vše pro to, aby působil vstřícně a spřátelili se. [celá zpráva]

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!