„Viděl jsem žraloka a jeho hlavu vykukující z vody, tak jsem ho praštil levačkou,“ popsal dramatický okamžik pětadvacetiletý Charlie Fry australské stanici News 9.

Mořský predátor lékaře zasáhl do pravého ramene a poranil ho. Pobřežní stráž později uvedla, že šlo asi o dvoumetrového žraloka měděného.

A British doctor has told how he copied surfing legend @Mick_Fanning and punched a shark during an attack at Avoca beach. @MyleeHogan #7News pic.twitter.com/Ip4dUP5Tev — 7 News Sydney (@7NewsSydney) November 14, 2017

Jako blesk z čistého nebe



Charlie Fry

”Bez jakéhokoliv varování mě silně praštil do pravé části těla,“ vzpomíná Fry, jehož vodní radovánky na pláži Avoca severně od Sydney se během mžiku změnily v boj o holý život. „Když se to stalo, říkal jsem si jen – prostě udělej to, co Mick,“ dodal Fry s odkazem na slavného surfaře Micka Fanninga, který v roce 2015 zahnal žraloka rovněž úderem do pěstí.

Pláž Avoca z preventivních důvodů raději uzavřely. Letos došlo už australské úřady evidují osmnáct případů útoku žraloka na člověka. V jednom případě predátor svou oběť připravil o život.