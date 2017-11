Trumpova dcera se má koncem listopadu zúčastnit v téměř osmimiliónovém Hajdarábádu, jednom z indických technologických center, Globálního podnikatelského summitu. Úřady ale popírají, že by zátah na žebráky souvisel s její návštěvou.

„Je to permanentní tendence,“ uvedl Singh pro CNN. „Vláda se už třicet let snaží vyřešit, co s nimi,“ dodal s tím, že vládní zmocněnec plánuje nařízení po dvou měsících obnovit.

Podle Singha je hajadarábádská žebrácká krize mnohem větší problém. „Je za tím mafie nebo organizovaná síť lidí, kteří nutí ostatní žebrat nebo unášet děti a ty pak nutit k žebrotě,“ myslí si Singh.

Nejde prý o vězení



Žebrota je ve státě Ándhrapradéš, jehož je Hajdarábád hlavním městem, trestným činem od roku 1977. Nicméně současná kampaň, směřující k odstranění žebráků z ulic města, odstartovala až koncem letošního října, což vyvolalo spekulace, že jde o součást příprav k nadcházejícímu summitu.

Od vydání nařízení tento týden zadržela podle Singha policie 198 lidí a odvezla je do budov vedle stávajících věznic. Singh trvá na tom, že tyto budovy nejsou vězením, jen jsou pouze ve stejném areálu jako věznice. Singh mimo jiné podotkl, že jedna z budov má název Ánand Ašram, což se dá zhruba přeložit jako „Poustevna štěstí“.

Podle policie je nařízení humanitárním krokem a úřady se snaží nejprve navázat contact s rodinami žebráků, před jejich umístěním do vybraných budov. „Je tam veškeré vybavení. Jídlo, lékařská pomoc i zajištěná bezpečnost a další zařízení, aby bylo o zadržené postaráno,“ řekl A. Narasimha, důstojník z vězeňského resortu.