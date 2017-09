Severní Korea se cítí zahnaná do kouta, varoval v textu Joseph DeThomas. Právě to je podle něj nebezpečné.

„Severokorejský jaderný a raketový arzenál je naštěstí slabší než vysoce vyspělé americké konvenční zbraně a schopnosti jaderných zbraní USA. Dobře naplánovaný jaderný útok amerických strategických sil by mohl vést k odzbrojení KLDR a paralyzovaní jejích velitelských a řídích schopností. Takovou možnost prozíravý severokorejský velitel nemůže vyloučit a musí si uvědomit své slabiny ohledně počtu a technologické vyspělosti střel. Jeho jedinou nadějí je uplatňovat svou strategii jaderné války, která počítá s výhodou prvního úderu,“ uvedl DeThomas.

„To je veřejně uvedeno v severokorejské jaderné doktríně,“ upřesnil.

Zmiňuje, že za současné situace vzrůstá nebezpečí propuknutí konfliktu, a to kvůli pouhému špatnému vyhodnocení dění. Válka pak může rychle přejít v jadernou. Varuje současně, že obě strany jsou zaslepené a nehledají jiné možnosti a vytvářejí dojem, že válka je nevyhnutelná, pokud druhá strana nebude kapitulovat.