Generál Dunford je přesvědčen, že vojenské řešení by bylo hrozné. Dodal však: „Pro mě je nepředstavitelné, že by nebylo vojenské řešení. Pro mě je nepředstavitelné dovolit (Kim Čong-unovi) vyvinout balistické rakety s jadernými hlavicemi, které mohou ohrozit Spojené státy a pokračují v ohrožování regionu.“

Zdůraznil, že armáda pracuje na zadání od prezidenta „vymyslet odpovědné a životaschopné vojenské možnosti“.

Peking se staví proti vojenskému řešení. Vysoký čínský vojenský představitel, který se sešel s Dunfordem, generálovi řekl, že by vojenská akce měla být vyloučena a že jedinou možností je dialog. Oznámilo to čínské ministerstvo obrany.

Bannon proti vojenské akci



Proti vojenské akci se staví i Trumpův strategický poradce Bannon, a to kvůli možnému vysokému počtu civilních obětí na jihokorejské straně, který by si vyžádalo ostřelování Soulu konvenčními zbraněmi.

„Dokud někdo nevyřeší část rovnice, která mi ukáže, že deset miliónů obyvatel Soulu nezemře na následky útoků konvenčními zbraněmi, tak nevím, o čem mluvíte. Není tu vojenské řešení. Dostali nás,“ prohlásil pro server The American Prospect.

Soul leží v dostřelu severokorejských dalekonosných děl a neřízených raket. Je samozřejmě otázka, kolik střel a granátů by KLDR dokázala vypálit, Soul by však v každém případě utrpěl vážné škody, i když by asi nebyl srovnán se zemí. Obětí by bylo hodně. Jižní Korea proto požadovala od USA záruky, že Spojené státy nebudou jednat bez jejího souhlasu.

Trump jihokorejskému vedení slíbil, že v případě jakéhokoli rozhodnutí ohledně Severní Koreje si vyžádá svolení Soulu. Na tiskové konferenci v jihokorejském hlavním městě to ve čtvrtek oznámil prezident Mun Če-in.

Trump pochválil Kima za moudré rozhodnutí



Konflikt okolo severokorejských strategických jaderných zbraní v posledních dnech eskaloval, když Pchjongjang pohrozil raketovým útokem na americký tichomořský ostrov Guam. Napětí se trochu zmírnilo, když severokorejská tisková agentura KCNA oznámila, že se sice vůdce Kim Čong-un seznámil s plánem vypálit čtyři rakety na Guam, ale že ho aktuálně nebude realizovat.

Trump to přivítal se slovy, že „Kim Čong-un udělal velmi moudré a rozumné rozhodnutí. Alternativa by byla katastrofální a nepřijatelná“.

Řešení však zůstává v nedohlednu. USA ale nezrušily chystané cvičení s Jižní Koreou, které Pchjongjang znervózňuje. KLDR přitom uvedla, že je ochotna přijmout čínský návrh a přestat s testy jaderných a raketových zbraní, pokud USA přestanou cvičit s Jihokorejci.