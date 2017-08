Švéd předstíral konverzi k islámu, aby ho únosci z Al-Káidy nezabili. Zabralo to

Švéd Johan Gustafsson, kterého téměř šest let v Mali držela místní odnož Al-Káidy v Islámském Maghribu, ve čtvrtek poprvé od svého propuštění minulý týden veřejně promluvil. Uvedl, že předstíral konverzi k islámu, aby přežil, uvedl server The Local. Únosci podle něj cítili povinnost to přijmout.