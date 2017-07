Tchaj-wan zasáhl druhý tajfun za 24 hodin

Tchaj-wan v neděli zasáhl druhý tajfun za 24 hodin, bouře se v pondělí přesunula do střední části a na jih ostrova. Místní vláda v neděli na další bouři upozorňovala na svých internetových stránkách - bylo to poprvé za 50 let, kdy země vydala varování o dvou bouřích současně.