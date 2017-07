„Obdržel jsem prvotní zprávu o tom, že Severní Korea znovu vypustila raketu a že mohla dopadnout v japonské exkluzivní obchodní zóně (japonských vodách pozn. red.),“ prohlásil japonský premiér Šinzó Abe. Žádné škody hlášeny nejsou.

Podle mluvčího japonského kabinetu Jošihidy Sugy severokorejská raketa letěla asi 45 minut. Dalším odpálení balistické střely Severní Korea opět porušila rezoluci Rady bezpečnosti OSN a vyostřila konflikt na korejském poloostrově.

Na začátku července oznámil Pchjongjang první úspěšnou zkoušku mezikontinentální balistické rakety, připomněla ČTK. [celá zpráva] Podle zbrojního analytika, kterého dříve citovala agentura AP, by testovaná raketa mohla zasáhnout Aljašku.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un po dřívějším úspěšném testu rakety Hwasong-12 s raketovými experty Ri Pchjong-čcholem (druhý zleva), Kim Čong-sikem (uprostřed) a Čang Čchang-haem (druhý zprava).

FOTO: KCNA, Reuters

Další milník na cestě k jaderné zbrani



Účelem odpálení balistické střely by podle expertů mohla být zkouška návratu do atmosféry části rakety schopné nést jadernou hlavici. Pokud by tomu tak skutečně bylo, překonala by KLDR další důležitý milník na cestě k jadernému arzenálu.

To by pochopitelně ještě více vyostřilo vztahy se Spojenými státy.

Pokud půjde vývoj balistických střel současným tempem, mohli by být Severokorejci podle Američanů schopni zasáhnout pevninu Spojených států už v příštím roce, napsal ve středu deník The Washington Post s odkazem na zdroje z Pentagonu.

Trump to nedopustí

Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval, že to nenechá dojít tak daleko, aby Kim Čong-un jaderné zbraně, které by mohly zasáhnout Spojené státy nebo jejich spojence, získal. Nevyloučil přitom ani vojenské řešení.