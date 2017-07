Případ se začal odehrávat v neděli 16. července ve vesnici v Paňdžábu, jejíž název nebyl kvůli věku oběti uveden. Dvanáctiletá dívka tam žala trávu, když ji napadl a znásilnil její bratranec. Dívka to řekla matce a ta se obrátila na vesnickou radu starších, která v řadě vesnických oblastí stále rozhoduje, protože soudy nejsou vždy k dispozici, nebo jim lidé nevěří.

Rada o dva dny později rozhodla, že trestem pro pachatele má být to, že bratr znásilněné na oplátku znásilní jednu z jeho sester. Původně to měla být jedna ze starších sester, ale nakonec rada rozhodla, že to má být 17letá dívka. „Její matka a sestry protestovaly, ale starší z rady s sebou vzali pistole a vyhrožovali, že je zabijí,“ uvedla policie, který děsivý případ vyšetřovala.

Podivný „trest” nakonec byl vykonán v Muzaffarabádu, kam byla sedmnáctiletá dívka odvlečena. Byla znásilněna v tamním domě před očima rodičů i čtyřiceti členů rady. Rodina se proto 20. července obrátila na policii, která zatím zadržela dvacet pět osob včetně deseti členů rady, mezi nimiž je i její náčelník. Počet sdělil pákistánské televizi Geo policista Hassan Yunas s tím, že počet zadržených ještě vzroste, protože pátrání dále probíhá. Původně zatkla jen 14 osob.

Přestože se pákistánské úřady a policie snaží podobné řešení zločinů ve venkovských oblastech země vymýtit, stále je poměrně rozšířené. V rodinách totiž hraje velkou roli tradiční specifické pojetí cti. Soudní verdikt proto není mnohdy považován za dostatečný pro „očištění” jména.