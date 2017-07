„KLDR se vysmívá sankcím obchodem se zakázaným zbožím pomocí úhybných metod, jež narůstají co do škály, rozsahu i důmyslnosti,“ shrnula expertní zpráva OSN vydaná na jaře. Sankční režim tak co do výsledků skýtá poměrně žalostný pohled.

Mezinárodní společenství prohrává boj s časem a tím stoupá i riziko, že Severní Korea (KLDR) jednou nakonec dosáhne svého cíle mít rakety dlouhého doletu, jež budou s to nést i jadernou hlavici.

Nastrčené firmy, jména i adresy

Tempo a pokrok raketového a jaderného programu Kim Čong-unova režimu jsou evidentní. Jen v loňském roce uskutečnil 26 zkoušek balistických raket různých kategorií, letos nejméně devět a od roku 2006 pět jaderných testů.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un s armádními veliteli.

FOTO: KCNA/File Photo, Reuters

Zdroje zbrojního programu zajišťuje Severní Koreji propracovaná síť zahraničních zprostředkovatelů v Asii, Africe a na Blízkém východě a také finanční instituce pod falešnými jmény a adresami a nastrčené firmy. Opatřují technologie, zbraně, valuty a zlato.

Korea Kumsan Trading Corporation

Jedním z hlavních severokorejských hráčů v obchodování s technologiemi a materiály zakázanými sankcemi Rady bezpečnosti je ministerstvo pro atomovou energii vystupující v zahraničí coby obchodní společnost pod názvem Korea Kumsan Trading Corporation.

Upozornily na to dvě ze 193 členských zemí OSN, jež jsou všechny povinny hlásit porušení sankcí. Ani tolik „očí“ ale není schopno naplňování sankcí pojistit. „Existuje mnoho skulin,“ řekl televizi CBS italský spolupředseda sankčního výboru velvyslanec Sebantiano Cardi.

Mezikontinentální balistická střela Hwasong 14.

FOTO: Kcna, Reuters

Expertní zpráva OSN spatřuje důvody v nedostatečné politické vůli vlád, nepochopení rezolucí Rady bezpečnosti a v nedostatečné národní legislativě. Jedním z nejčilejších center severokorejských transakcí jsou mezinárodní obchodní centra v Malajsii, napsala agentura AP.

Na roli Číny poukázala americká organizace C4ADS, monitorující globální konflikty a bezpečnostní otázky. Zvlášť pak upozornila na aktivity čínské byznysmenky stojící v čele velkého konglomerátu Tan-tung Chung-siang, který už kvůli zakázanému obchodování s Kimovým režimem stihly sankce.

Slabý článek režimu: úzký okruh partnerů

C4ADS přesto vidí částečné řešení. Upozornila, že pro velké obchody nemají Severokorejci v cizině až tak mnoho ochotných a spolehlivých partnerů.

„Opakované používání týchž obchodních pomocníků pro četné velké zbraňové dodávky naznačuje omezenou povahu sítí Severní Koreje v zahraničí a zvýrazňuje, jak jsou zranitelné cílenými sankcemi,“ napsala.

Organizace proto vyzývá ke koordinovanému postupu, jenž by Kimovi zavřel zdroje a přivedl ho zpět k jednacímu stolu. Podle C4ADS se cílené sankce musí promítnout do aktivit také asi 5230 čínských firem, které s KLDR obchodují.

Vztah Pekingu ke Kimovi má však dvojí dimenzi. Nechce, aby zašel ve zbrojení a výhrůžkách příliš daleko, ale zároveň považuje jeho režim za nárazníkovou zónu proti Jižní Koreji coby spojenci USA a jejich vojenské přítomnosti.