„Vzpoura trvá a zbývá toho více udělat, než bylo uděláno. Vedení radikál zůstalo z větší části nedotčené a podporuje diverzní útoky v jiných městech na jihu,“ napsal prezident před odjezdem parlamentu.

Dopis má přesvědčit poslance, aby prodloužili původně 60denní stanné právo na jihu země do konce roku. Vypršet má na čtyři dny. Duterte přitom ještě minulý týden tvrdil, že krize by mohla skončit do deseti až patnácti dní.

Filipínský prezident Rodrigo Duterte spolu s náčelníkem štábu Eduardem Anem si prohlížejí zbraně vzbouřenců bojujících u Marawi.

FOTO: Reuters

V armádní zprávě se ale uvádí, že vůdce islamistů Isnilon Hapilon „dovolil odejít mladým rekrutům, kteří bojovali v Marawi, a instruoval je, aby pokračovali v džihádu mimo Marawi“.

Hapilon navíc podle prezidenta nařídil svým místním spojencům zahájit útoky na klíčových místech na jihu země.

Za 57 dní se ozbrojeným silám podařilo osvobodit většinu města, ale navzdory nasazení početných sil a letectva centrum drží vzbouřenci a stále probíhá evakuace obyvatel, kteří původně nechtěli odejít, uvedla Al-Džazíra. Podle Manily se podařilo zabít 421 džihádistů, když padlo 99 vojáků a policistů a 45 civilistů.

Duterte chtěl město navštívit už dříve, ale 7. července cestu zrušil kvůli „špatnému počasí“.

Filipínský prezident Rodrigo Duterte přichází do vojenského tábora u města Marawi.

FOTO: Reuters

Na nejjižnějším filipínském ostrově Mindanao, kde žije 22 miliónů obyvatel, bylo stanné právo vyhlášeno 23. května poté, co město Marawi obsadili islamisté ze skupin Maute a Abu Sayyafa napojené na Islámský stát (IS). Důvodem byla snaha filipínských sil dopadnout Hapilona. [celá zpráva]

V oblasti Marawi nasadily svá pozorovací letadla i Spojené státy, Austrálie a Čína pro boj s radikálními ozbrojenci poskytla filipínským vládním jednotkám zbraně. [celá zpráva]