Ve valné většině vštěpují saúdskoarabští lektoři v univerzitní čtvrti indonéské metropole to nejradikálnější muslimské učení, které pochází ze 14. století.

Indonésie je s 230 milióny obyvatel čtvrtým nejlidnatějším státem světa a zároveň nejpočetnější muslimskou zemí planety. Donedávna byla z hlediska vyznávání islámu pokládána za spíše umírněnou zemi, Saúdská Arábie ale trpělivě a štědře financuje přechod směrem k wahábismu, tedy ultrakonzervativní formě radikální sunnitského islámu.

Bin Ládin byl také wahábista



Součástí tohoto učení je odpor k západní společnosti a nenávist ke křesťanům. K wahábismu se hlásil i strůjce útoku z 11. září Usáma bin Ládin.

Ulil Abshar-Abdalla univerzitou známou pod zkratkou LIPIA prošel. Jako náctiletý chudý absolvent muslimské školy (madrasy) ze střední Jávy dostal nejprve dvakrát půlroční stipendium, poté zdarma absolvoval bakalářské studium, a nakonec mu byl nabídnut doktorandský program v hlavním městě Saúdské Arábie Rijádu. To už odmítl.

Na první pohled normální škola

„Jak to jednou přijmete, jste navždy na jejich výplatní listině. Ale je obludně jednoduché, aby vám byli neustále nablízku. Je to tak lákavé. Myslím, že se jim touto cestou podařilo zlanařit několik nadaných lidí z mé generace,“ řekl Voice of America Abshar-Abdalla.

Útoky na křesťany

Má pravdu. Absolventi LIPA už prorostli do společnosti a ovlivňují způsob myšlení, který univerzita studentům vštěpuje. Jinými slovy utahují šrouby, konstatoval server News.au.

Islamisté v bílých hávech a s dřevěnými tyčemi z Fronty salafistických ochránců islámu například obcházejí podniky, kde se podává alkohol. Frontu založil absolvent LIPIA Habib Rizieq. Další absolvent saúdskoarabské univerzity Jafar Umar Thalib založil Indonéské salafistické bojovníky, kteří na souostroví Moluky napadají křesťany.

Podle serveru Boston Globe Saúdská Arábie v Indonésii postavila už 150 internátních škol a bezpočet mešit.