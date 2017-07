Někteří místní obyvatelé považují vyslání lodi za demonstraci síly, jiní se nadšeně řadili do front na prohlídku plavidla, která byla zdarma, uvedla stanice BBC.

Letadlovou loď doprovází tři další vojenské lodi a v Hongkongu budou kotvit pět dnů.

Tři sta metrů dlouhá loď Liao-ning je první čínskou letadlovou lodí. Původně to byla sovětská loď třídy Kuzněcov, postavená koncem 80. let minulého století, kterou Čína koupila od Ukrajiny.

Letos v dubnu pak Čína spustila na vodu svoji druhou letadlovou loď, tentokrát už vlastní výroby, která by měla být zařazena do ostrého provozu do tří let.

Dvacet let znovu čínský



Vplutí letadlové lodi Liao-ning do vod u Hongkongu následuje po návštěvě čínského prezidenta u příležitosti 20 let od návratu tohoto důležitého obchodního střediska zpět pod čínskou správu.

Si slíbil, že zachová systém, který na Hongkongu panuje. Čínské úřady však zpřísňují kontrolu. Peking se už před lety pokoušel změnit volební systém a omezit pluralitu stran.