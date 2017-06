Pellovu pověst dlouhodobě poškozovala už obvinění, že postupoval nesprávným způsobem při případech zneužívání dětí jinými duchovními v době, kdy sloužil jako arcibiskup Melbourne a později Sydney.

Sydneyská arcidiecéze v první reakci uvedla, že Pell, který by před soudem v Melbourne měl stanout již 18. července, obvinění ostře popírá. Pell se podle arcidiecéze hodlá co nejdříve vrátit do Austrálie, aby mohl očistit svoje jméno.

Policie již vyslýchala Pella loni v říjnu. Vycházela z obvinění, která proti němu vznesli první dva muži. Ti tvrdí, že jim Pell v 70. letech sahal ve veřejném bazénu na genitálie.