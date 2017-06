Severokorejská oficiální tisková agentura KCNA ve svém úvodníku označila Trumpovo krédo “America First“, tedy “Amerika na prvním místě“, za formu „nacismu 21. století“. „Princip 'Amerika na prvním místě' si klade za cíl ovládnout svět vojenskými prostředky, podobně jako si dobytí celého světa představoval Hitler,“ napsala agentura KCNA.

Trump „jde ve stopách Hitlerovy diktátorské politiky", svět hodlá rozdělit do dvou kategorií, „přítel a nepřítel“, a chce tak ospravedlnit vymýcení těch, co spadají do té druhé kategorie, napsala KCNA.

Severní Korea využívá při kritice svých nepřátel velmi často květnatý jazyk, ale po přirovnání s německým diktátorem sahá zřídka. Minulý týden KLDR označila Trumpa za „psychopata“.

Mun míří do Bílého domu



Nový výpad vůči Trumpovi učinila Severní Korea v týdnu, kdy se ve Washingtonu poprvé s šéfem Bílého domu setká nově zvolený jihokorejský prezident Mun Če-in. Jejich jednání se zřejmě soustředí na napětí vyvolané jadernými a raketovými testy KLDR.