„Jižní Korea si musí uvědomit, že následovat psychopata povede jedině k tragédii,“ napsal Rodong Sinmun. Podle AFP tím narážel na fakt, že Trump jako jednu z možností korejské krize zvažuje preventivní vojenský útok.

Podle Washingtonu se Američané obávají severokorejského jaderného programu, jehož cílem je zřejmě vyvinout jaderné pumy, respektive nosiče, které je budou schopny dopravit na území Spojených států a jejich spojenců.

Režim diktátora Kim Čong-una má jinou verzi. Trump se údajně snaží jen odvést pozornost od domácí politické krize, a to i za cenu války.

Napětí mezi Spojenými státy a Severní Koreou zase o něco vzrostlo poté, co KLDR sice propustila vězněného amerického studenta Ottu Warmbiera, do vlasti ho ale vrátila v kómatu a s těžce poškozeným mozkem. Mladík po několika dnech v nemocnici zemřel. Americký prezident Donald Trump na to reagoval prohlášením, že v Severní Koreji vládne brutální režim.