Povstalci z Tálibánu zaútočili na Novou kábulskou banku už potřetí během tří let. Banka se naposledy stala terčem jejich útoku v únoru, kdy zde přišlo o život šest lidí a 20 bylo zraněno.

Ve čtvrtek zahynuli nejen vojáci a policisté, ale i civilisté včetně žen a dětí, potvrdil úřad provinčního guvernéra.

Victims are taken to hospital following bank blast in #Lashkargah #AFG pic.twitter.com/rfN757VJc1