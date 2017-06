Útočník - vysoký muž s knírem hovořící anglicky, u něhož se nenašly žádné doklady - vtrhl do komplexu s kasinem poblíž manilského letiště v noci na pátek. Na záběrech z kamer v kasinu je vidět, jak poté, co se vypořádal s ochrankou, procházel vyzbrojený útočnou puškou chodbami. Lidé v panice prchali a on vešel do vyprázdněného hracího sálu. Nejprve si do batohu shrnul hrací žetony a následně poléval stoly benzínem z dvoulitrové lahve, kterou si přinesl, a zapaloval je, přičemž nijak zvlášť nepospíchal.

Policie uvedla, že si útočník vzal žetony v hodnotě více než dvou miliónů dolarů. Údajně je však následně nechal na toaletě. Jeho motiv tak zůstává nejasný.

„Buď v kasinu prohrál a chtěl zpět to, o co přišel, anebo se úplně zbláznil,“ glosoval podle agentury AP čin manilský policejní šéf Oscar Albayalde.

Útočník si v kasinu bere žetony.

Filipínská policie zveřejnila snímek útočníka z kasina

Útočník následně z kasina utekl do přilehlého hotelu, kde se zabil. Cestou se ale dostal do přestřelky se strážcem a ten ho postřelil do nohy. „Velká ztráta krve ho podstatně zpomalila a vedla k tomu, že se zabarikádoval v pokoji a vzal si život,“ prohlásil provozní ředitel rezortu Stephen Reilly. Podle policejního prezidenta Ronalda dela Rosy se přikryl dekou, polil se benzínem a podpálil.

Útočník na schodech

K útoku se sice přihlásili extremisté z Islámského státu, který bojuje s vládou na jihu země, ale úřady jeho podíl vyloučily a pracují s vyšetřovací verzí o zpackané loupeži. Útočník totiž například nestřílel do lidí a když kolem něj prchali, tak zvedl hlavně své pušky ke stropu a vypálil varovné výstřely. Terorista od Islámského státu by podle vyšetřovatelů jistě bez milosti vraždil na potkání.

Oběti se většinou udusily kouřem při požáru.