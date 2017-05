Do Konga vyráží pohotovostní týmy, pokusí se zastavit šíření eboly

V Demokratické republice Kongo se nadále šíří nákaza virem krvácivé horečky ebola. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila již dvacet infikovaných a zdravotnické týmy zatím vypátraly na 400 lidí, kteří s nimi mohli přijít do styku. Do odlehlé oblasti na severovýchodě země proto míří týmy odborníků, kteří se pokusí šíření smrtícího viru zastavit.